Tex Town Tigers door dubbele zege naar gedeelde koppositie

SOFTBAL - ENSCHEDE - Door twee ruime overwinningen op Amsterdam Pirates (12-2- en 12-5) heeft Tex Town Tigers uitstekende zaken gedaan in de hoofdklasse. De Enschedese formatie is op gelijke hoogte gekomen met koploper Olympia, dat twee keer verloor van de nummer drie Sparks. Olympia en Sparks staan er in verliespunten nog wel beter voor dan TTT.

Het was het weekend om zaken te doen voor Tex Town Tigers. De Tukkers had zelf het makkelijkste programma met de Pirates als tegenstander, terwijl de rest van de top vijf elkaar ontmoette. Naast TTT werden Sparks en Quick, dat twee keer Roef versloeg, de grote winnaars van het weekend.

Homerun international

De Tigers hadden in het eerste duel weinig te duchten van de opponent uit de hoofdstad. De Pirates begonnen weliswaar met een punt in de eerste slagbeurt, maar Annemiek Jansen maakte dat meteen ongedaan in de eerste inning voor TTT. De nieuwbakken international sloeg de bal over de hekken en nam Britt Vonk mee over de thuisplaat: 2-1. Het was de eerste homerun dit seizoen voor Jansen.

De thuisploeg voegde in de eerste slagbeurt nog twee punten aan het total toe en kwam vervolgens niet meer in de problemen. Werpster Daniëlle ten Donkelaar moest nog een puntje toestaan, maar in de vierde slagbeurt bleven de punten binnenstromen voor TTT. Ook Dinet Oosting sloeg toen een homerun. Met 12-2 eindigde de wedstrijd voortijdig vanwege de mercy rule.

Aan de bak

In het tweede duel moest Tex Town Tigers wel vol aan de bak. Op het werpen van Lisa Brink begonnen de Pirates met vier punten in de eerste inning. TTT maakte dat goed door in de gelijkmakende slagbeurt vijf keer te scoren. Na twee innings was de stand echter weer gelijk: 5-5.

Brink hield het op de heuvel nog een slagbeurt vol zonder tegenpunten en werd toen afgelost door Lindsey Meadows. TTT nam in de vierde inning een voorsprong van 7-5 door dubbele honkslagen van Oosting en Nadine Marinus en klaarde de klus in de vijfde inning met nog eens vijf punten waardoor ook deze wedstrijd voortijdig eindigde vanwege de mercy rule: 12-5.