Tex Town Tigers door dubbele zege naar top van ranglijst

Nog voor de vierde slagbeurt van de Enschedese formatie was de strijd al gestreden vanwege de mercy rule , een verschil van meer dan zeven punten. In de vierde slagbeurt waren de Pioniers namelijk niet in staat de 15-2 achterstand stevig te reduceren.

Routinier Nadine Marinus zorgde in de eerste wedstrijd voor de beste prestatie aan slag bij TTT met twee honkslagen en drie binnen geslagen punten. Ook Lizzy Clarijs zorgde ervoor dat drie teamgenoten over de thuisplaat kwamen. Daniëlle ten Donkelaar gooide alle vier innings.

In het tweede duel mocht Pioniers vijf keer aan slag verschijnen, want ook in die wedstrijd trad de mercy rule in werking. Wederom waren twee Hoofddorpse punten niet voldoende om een vroegtijdig einde te voorkomen. TTT was iets minder scherp aan slag, maar sprokkelde in vier slagbeurten toch negen punten bij elkaar.