Tex Town Tigers eindigt op derde plek, Europees ticket nog mogelijk

Een plek in de Holland Series was het hoofddoel voor dit seizoen. Daarvoor had Tex Town Tigers echter minimaal tweede moeten worden in de reguliere competitie. Dat streven moest de ploeg ruim een maand geleden al laten varen. Er kwam echter nog een tweede doel bij, mogelijk gemaakt door Olympia dat European Cup Winners Cup won. Nederland mag daardoor voor komend seizoen twee ploegen inschrijven, mits Olympia daar een van is. En die tweede plek gaat naar de nummer drie van de competitie. Wint Olympia echter de Holland Series van Sparks, dan gaat het naar de European Premiere Cup en vervalt de tweede plek in het andere Europese toernooi.