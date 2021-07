Tex Town Tigers kan afstand tot Sparks niet verkleinen

SOFTBAL - HAARLEM - Het is Tex Town Tigers niet gelukt het verschil te met Sparks, de virtuele koploper in de hoofdklasse, te verkleinen. TTT verloor het eerste duel met 4-3 en won de tweede ontmoeting met 8-1. In de stand op de ranglijst heeft de Enschedese nummer twee weliswaar twee punten meer, maar Sparks speelde vier duels minder. Olympia is koploper met twee punten meer en een wedstrijd minder dan TTT.

Na een maand pauze vanwege het EK, waar Nederland met zes speelsters van TTT, de finale verloor van gastland Italië, had Tex Town Tigers de kans om het gat met de Haarlemse koploper in de hoofdklasse zo goed als dicht te slaan. Twee zeges bij Sparks zou gezien de resultaten van de laatste jaren overigens zeer opmerkelijk zijn geweest. Sparks grossierde toen in titels, de Tigers eindigden steevast rond plek vijf.

Nog ongeslagen

Dit seizoen vormt de Enschedese formatie echter een serieuze bedreiging voor de recente Haarlemse suprematie, want naast Sparks pakte ook Olympia een aantal titels. TTT is nog ongeslagen in dubbele confrontaties, maar blijft aan de andere kant te vaak steken op winst én verlies in de ontmoetingen met de topploegen in de hoofdklasse, waar ook Roef en Quick toe behoren. Daarom heeft de Twentse ploeg nu een achterstand op de ranglijst.

Daarbij is de nederlaag vaak miniem en de overwinning duidelijk. Het was zaterdag tegen Sparks niet anders. Het verlies in het eerste duel was zuur. Want het zag er na drie slagbeurten zo goed uit voor TTT, dat op dat moment een 3-0 voorsprong koesterde. Nadine Marinus (2) en Lizzy Clarijs zorgden voor de punten en op de heuvel hield Lindsey Meadows de Enschedese rijen gesloten.

Rollen omgedraaid

Twee slagbeurten later waren de rollen echter omgedraaid, aangezien TTT geen antwoord had op de vier punten van Sparks. De gelijkmaker voor 3-3 was daarbij vermijdbaar, want kwam tot stand door een fout van de Enschedese formatie. Na de achterstand kreeg TTT nog wel speelsters in scoringspositie, maar met drie verse werpsters hield Sparks de thuisplaat hermetisch afgesloten.

Het herstel volgde, zoals zo vaak dit seizoen, in de tweede ontmoeting. TTT nam wederom snel een 3-0 voorsprong en breidde deze nu gaandeweg uit tot 8-0. Nadine Marinus was wederom het meest productief aan slag met drie binnen geslagen punten en op de heuvel hoefde werpster Daniëlle ten Donkelaar in vier innings slechts drie honkslagen toe te staan. Ten Donkelaar werd afgelost door Lisa Brink, die weliswaar een puntje toe moest staan, maar wel als winnaar het veld af kon stappen vanwege de mercy rule, een verschil van minimaal zeven punten na vijf slagbeurten.