Tex Town Tigers kansloos tegen koploper Sparks

VIDEO Twentse coureur Larry ten Voorde hoopt Max Verstappen het goede voorbeeld te geven op Zandvoort

2 september Alle schijnwerpers staan dit weekeinde gericht op Zandvoort, na 36 jaar keert de Formule 1 terug in Nederland. Maar behalve de race in de koningsklasse is er veel meer te beleven op het circuit. Wat te denken van de Porsche Supercup met Larry ten Voorde? De Twentse coureur is in die klasse regerend wereldkampioen en hard op weg naar titelprolongatie.