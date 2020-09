Tex Town Tigers klimt door twee zeges naar tweede plek

Het zag er lange tijd niet naar uit dat het in het eerste duel nog spannend zou worden. Na drie puntloze slagbeurten en bij beide teams amper lopers op de honken, sloeg Tex Town Tigers in de vierde, vijfde en zesde inning toe. Veel honkslagen waren er niet voor nodig om vijf punten op het scorebord te krijgen. Een hoofdrol was daarbij weggelegd voor Merel Oosterveld, die drie punten binnen sloeg.

Plekje naar achteren

Terrasvogels leek bij 5-1 een makkelijke prooi te worden, maar in de laatste, gelijkmakende slagbeurt kwam de thuisploeg nog sterk terug. Werpster Lindsey Meadows moest drie punten toestaan en dat leverde haar een bezoekje op van coach Smulders. Die visite miste z'n uitwerking niet, want een aantal ballen later kreeg Meadows Ella Krommendijk uit op drie slag voor de derde nul en de winst voor TTT.

Voortvarend begin

In het tweede duel begon de Enschedese ploeg weer eens voortvarend, zoals wel vaker dit seizoen. De eerste slagbeurt leverde twee punten op, in de tweede inning kwamen er daar nog eens zes punten bij. Nadat Daniëlle ten Donkelaar in de vierde slagbeurt op de heuvel plaats had gemaakt voor Lisa Brink dreigde Terrasvogels nog even terug te komen. Smulders greep in door Brink te vervangen door Shaneequa Kock en die zette TTT op het winnende spoor. Merel Oosterveld mocht het negende en laatste puntje voor de Tigers over de thuisplaat lopen.