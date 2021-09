Tex Town Tigers slaat aanval op derde plaats af

SOFTBAL - MOERGESTEL - Tex Town Tigers heeft in het uitduel bij Roef met succes de derde plaats verdedigd. De Enschedese ploeg won het eerste duel met 7-5 en verloor de tweede wedstrijd met 7-3. De voorsprong van TTT in de stand op de ranglijst blijft daardoor drie punten. Roef heeft nog wel een inhaalduel tegen koploper Sparks tegoed.

De derde plek op de ranglijst levert mogelijk een Europees ticket voor volgend seizoen op. Voorwaarde is wel dat Sparks landskampioen wordt. Roef vormt nog de enige bedreiging voor de derde plaats van Tex Town Tigers, hoewel de Enschedese ploeg een relatief makkelijk slot van de competitie heeft met wedstrijden tegen de onderste drie ploegen.

Veldfouten

TTT had het aanvankelijk moeilijk tegen de regerend landskampioen. In de eerste vijf slagbeurten verschenen slechts twee loopsters op de honken. Lindsey Meadows hield namens de Tigers ook lang de rijen gesloten, maar moest in de vierde en vijfde inning, mede door veldfouten, toch in totaal twee punten incasseren.

De gasten sloegen vervolgens in de laatste twee slagbeurten toe. Roef-werpster Marjolein Merkx raakte vermoeid en had steeds meer moeite met de controle. TTT kwam in de zesde inning langszij (2-2) en liep in de zevende slagbeurt weg naar 7-2, onder meer door een homerun van Annemiek Jansen die drie punten opleverde. Merkx was toen al vervangen door Judith van den Berg.

Klusje geklaard

TTT had twee extra werpsters nodig om de zege veilig te stellen. Meadows werd vervangen door Shaneequa Kock, die op haar beurt het stokje overgaf aan Ginger de Weert. Roef sloop dichterbij tot 7-5, maar De Weert klaarde uiteindelijk net op tijd het klusje.

De voormalig international kwam ook in het tweede duel als invaller op de heuvel. De startende werpster Daniëlle ten Donkelaar moest al in de tweede slagbeurt bij een 4-0 achterstand plaats maken. TTT was deze keer niet in staat de achterstand om te buigen. Bij 5-3 was er nog van alles mogelijk, maar de Enschedese formatie liet in de laatste slagbeurten te veel loopsters achter op de honken.