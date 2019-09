Tex Town Tigers speelt ook volgend jaar in Golden League

ENSCHEDE - De softbalsters van Tex Town Tigers hebben zich dit weekeinde gehandhaafd in de Golden League door de laatste wedstrijden van het seizoen winnend af te sluiten. TTT won in eigen huis met 6-4 en 5-4 van Hoofddorp Pioniers en is daardoor zeker van lijfsbehoud.