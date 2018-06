Tex Town Tigers twee keer onderuit in Haarlem

Olympia voert de ranglijst aan in de Golden League. Tex Town Tigers staat vierde, maar hoopte op een stunt. De ploeg uit Enschede kwam echter vooral in de eerste wedstrijd flink tekort.

Na de 6-1 nederlaag in het eerste duel bood TTT in de tweede ontmoeting meer tegenstand. TTT kwam in de tweede inning op voorsprong, Nadine Marinus kon scoren. Het bleef lang spannend. In de vierde inning boog Olympia de stand echter om met vijf scores (5-1). Daarmee werd het verschil te groot voor TTT. De 5-2 van Laura Wissink in de zesde inning kwam te laat.