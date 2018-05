Tex Town Tigers verslaat Oranjevrouwen

In de vijfde inning kwam Oranje op voorsprong. Jessie van Aalst scoorde de 1-0. En in de zesde inning kon Dinet Oosting de 2-0 scoren. TTT knokte zich echter terug met de 2-1 en 2-2 in de zesde inning. Elouise Tribolet en Annemiek Jansen scoorden. In dezelfde inning scoorden ook Brian Eradus, Nadine Marinus en Anthony Hose. Chantal Versluis scoorde in de zevende inning nog de 3-5.