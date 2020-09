Thijs Smit sneuvelt in achtste finales NK tafeltennis

Eén regime, meerdere waarheden: nadat de bom barstte in de Nederland­se turnwereld

15 augustus Een paar gouden medailles, vele slachtoffers. Het regime waarin topturnsters in Nederland de afgelopen jaren werden klaargestoomd voor het allerhoogste niveau, was hard. Te hard, volgens sommigen. Tientallen oud-sporters lieten zich uit over de fysieke en geestelijke mishandelingen, die ze in de zaal moesten ondergaan. Het sloeg in als een bom.