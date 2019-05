Thijs ter Horst is klaar voor nieuwe stunts met Oranje

Terwijl de 51-jarige Roberto Piazza zich als de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleyballers voorstelt aan de vaderlandse sportpers tijdens een bijeenkomst op Papendal, is Thijs ter Horst onderweg naar het nationale trainingscentrum. Sinds een paar dagen is de Nijverdalse international weer in training met de selectie van Oranje, al is die nog verre van compleet. "Sommige jongens, zoals Wouter ter Maat (de Rijssenaar werd afgelopen weekeinde kampioen van Turkije, red.), hebben net hun laatste wedstrijd gespeeld en krijgen wat extra rust. Die had ik niet nodig, want mijn clubcompetitie zit er al een tijdje op."