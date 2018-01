Thijs van Amerongen stopt na dit seizoen met crossen

OLDENZAAL - Thijs van Amerongen stopt aan het einde van het seizoen 2017-2018 met veldrijden. De 31-jarige veldrijder van Destil-ZZPR.nl is tot dat besluit gekomen omdat hij zich lichamelijk niet meer in staat voelt om bij zijn normale niveau aan te haken. Van Amerongen is afkomstig uit Vorden, maar woont al jaren in Oldenzaal.

"Met name in de seizoenen 2011-2012 en 2012-2013 kon ik echt om de topklasseringen meedoen bij AA Drink. In mijn eerste jaren bij Telenet-Fidea kon ik die lijn doortrekken. In minder sterk bezette crossen kon ik winnen en op prestaties als een vierde plaats in Overijse, een vijfde stek in de Koppenbergcross en 6e op het EK 2015 in Huijbergen ben ik nog altijd heel trots."

Aanpassingen

Die prestatiecurve kon niet verder doorgetrokken worden. "Bij vlagen ging het goed. Deze winter nog startte ik sterk met een podiumplaats in China en reed ik sterk in Baden, maar steeds vaker werden die perioden gevolgd door enkele weken waarin het helemaal niet ging. Ik dacht het lek boven te hebben toen er een voedselintolerantie werd gevonden, heb aanpassingen in mijn levenspatroon toegepast, maar uiteindelijk bracht niet de verwachte ommekeer. Iets in mijn lijf zorgt ervoor dat ik telkens na enige tijd weer teruggeworpen wordt qua niveau. Ik heb er geen zicht op dat ik dat tij kan keren en daarom heb ik besloten te stoppen aan het einde van deze winter. Ik heb er alles aan gedaan om sport op het hoogste niveau te bedrijven, maar op een gegeven moment is het moment gekomen om me op iets anders te richten. Ik kan wel blijven hopen tegen beter weten in. Ik start zondag gewoon op het Nederlands Kampioenschap in Surhuisterveen en ben van plan om tot de laatste cross in Oostmalle zoveel mogelijk te genieten van de sport die me zoveel mooie momenten gegeven heeft."

