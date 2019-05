Thuiszege voor Marco Muller in Bevrijdingsloop Holten

Daartoe moest Muller nog wel even afrekenen met Jay Sauer. De Nijmegenaar, al jaren een vaste waarde in de vaderlandse subtop van het hardlopen, is inmiddels 47, maar bleek een lastige opponent voor Marco Muller. Uiteindelijk won de Holtenaar met een voorsprong van dertien seconden op Sauer. Muller klokte 35:29, Sauer noteerde 35:42.

Derde plek

Daarachter vochten Holtenaar Jan Otter en Hengeloër Jorrit Stokvis een eveneens boeiend duel uit om de overgebleven podiumplek. In de eindsprint was het Stokvis die net iets sneller bleek: 38:54, waar Otter een seconde later over de streep kwam. Snelste vrouw in het deelnemersveld was de Hellendoornse Marieka op den Dries. Zij legde de tien kilometer af in 45:07.