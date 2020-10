Titel uit beeld voor Tex Town Tigers

SOFTBAL - ENSCHEDE - Voor Tex Town Tigers is de kans op de titel in de Golden League zo goed als verkeken. De Enschedese formatie verloor het eerste duel van de tweekamp tegen Sparks met 10-3. De tweede wedstrijd werd vanwege de regen gestaakt. Tex Town Tigers heeft nu evenveel punten als Sparks, maar de Haarlemse ploeg speelde twee duels minder. Ook Roef staat er in verliespunten beter voor dan TTT.

TTT - Sparks was het enige duel in de Golden League dat zaterdag niet verregende. Zondag 11 oktober staat er nog een bijna complete speelronde op het programma. Gezien de weervoorspellingen staan ook die wedstrijden op de tocht en is het nog maar de vraag of de reguliere competitie in de hoogste softbaldivisie nog wel wordt afgemaakt.

Overtuigend begin

Om de titelkansen levend te houden was een zege tegen Sparks eigenlijk noodzaak. Op het eigen sportpark de Kroedkotten begon TTT ook overtuigend met drie punten in de eerste slagbeurt. Twee innings later ging het echter helemaal mis voor de thuisploeg. Sparks scoorde zes keer en gevoegd bij het puntje dat de Haarlemmers in de tweede slagbeurt hadden gepakt, werd het 7-3 voor de gasten.

Vroegtijdig einde

Die klap kwam Tex Town Tigers niet te boven. Sparks voegde in de vijfde slagbeurt nog drie punten aan het totaal toe, waardoor het duel vroegtijdig vanwege de mercy rule eindigde. De tweede wedstrijd moest door de hevige regen al in de eerste slagbeurt definitief worden gestaakt. Sparks was aan slag en had al twee punten verzameld.