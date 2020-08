Titelverdedigster Ilse Pluimers uit Enter wil dit EK snel vergeten

De Enterse haalde vrijdag weliswaar als 27ste de finish, maar was bepaald niet content met de wedstrijd. „Ik had vandaag zeker niet de benen van vorig jaar. Ik kon niet echt in de wedstrijd komen. Ik zat wel mee in het eerste peloton, maar het verschil maken kon ik in deze wedstrijd niet. Ik had mezelf nog gezegd aan te gaan vallen in de slotronde, net als ik vorig jaar gedaan had, maar op de één of andere manier kon ik mezelf er niet toe zetten.”