Toch geen PD-wedstrijden voor Wivoc

Wivoc was tot afgelopen dinsdag in de veronderstelling dat het de PD-plek van Bovo overnam en dat het met Harambee 2 en BVC’73 2 mocht gaan strijden om een plek in de derde divisie. Op de website van de Nevobo stond ook lange tijd ‘PD-wedstrijden’ achter Wivoc. Sinds woensdag prijkt daar echter het woordje degradatie.