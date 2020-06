Toch handhaving voor korfbalclub Zwart Wit

Geen Saint-Tro­pez, maar oefenrit­jes voor Twentse topspring­rui­ters

21 juni In het Franse Saint-Tropez vond afgelopen weekeinde het eerste internationale concours hippique na de coronapauze plaats. Van de Twentse topspringruiters had Willem Greve (Markelo) er graag bij willen zijn, terwijl Gerco Schröder (Tubbergen) juist even een stapje terug doet.