Toch nog competitie in het coronajaar voor Tex Town Tigers: ‘Ik had echt wedstrijdkriebels’

Langzaam maar zeker ontwaken de sporters uit hun zomerslaap. De eerste oefenwedstrijden na de coronacrisis zijn inmiddels gespeeld. Veel competities beginnen na de zomervakantie weer. De Golden League daarentegen ving zaterdag al aan. Daarmee hadden de softbalsters van Tex Town Tigers uit Enschede de primeur om als eerste ploeg in deze regio aan de competitie te beginnen. Normaal gesproken wordt van april tot en met oktober de competitie afgewerkt. Alleen in de zomervakantie is er een onderbreking van enkele weken. Maar in het coronajaar 2020 is alles anders. De Golden League wordt in een sneltreinvaart afgewerkt. Een korte onderbreking vanwege de vakantie is er ditmaal niet. Evenmin worden er play-offs gespeeld. Na de reguliere competitie is het meteen afgelopen, de koploper na de laatste speeldag is kampioen. Voor Europese wedstrijden kan niemand zich kwalificeren. Er zijn geen tickets voor de Europacup te vergeven.