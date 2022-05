Toch nog promotie voor volleybalsters van Tornado Geesteren

Normaliter is een eerste plek een garantie op een kampioenschap en een promotie, maar vanwege de wekenlange corona-onderbreking besloot de Nevobo enkele maanden geleden dat er dit seizoen geen ploegen promoveren en degraderen in de volleybalcompetities. Die boodschap was een bittere pil voor Tornado, dat graag de stap omhoog wilde zetten.

Door het terugtrekken van hoger spelende teams, is er toch een plekje vrijgekomen voor Tornado in de eerste divisie. Dat blijkt uit de concept poule-indeling die de Nevobo onlangs publiceerde. Daaruit is ook op te maken van Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 na het terugtrekken uit de eredivisie is ingedeeld in de topdivisie A. Uit die competitie verdwijnt WVC Volley. De Wierdense formatie hoopte als tweede team van Eurosped nog een doorstart te maken op het een na hoogste niveau van Nederland, maar door die plannen ging een streep toen bleek dat het niet mogelijk was een trainer vast te leggen en het ook niet lukte om een volwaardige selectie samen te stellen.