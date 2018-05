Toertocht Rijssen: neem het op tegen tegen een olympisch kampioene

Vincent Wilens is strijdbaar voor de Challenge Run: ‘Dat polsbandje blijft er nu om’

11:06 OLDENZAAL - De survivalsport is een strijd tegen jezelf. Red je het niet, dan is er geen team om je achter te verschuilen, weet Vincent Wilens uit eigen ervaring. "Je komt jezelf continu tegen." Zondag staat de volgende editie van de Outdoor Challenge Run in Oldenzaal op stapel. Een herkansing.