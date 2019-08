Tokio gloort voor Wierdense roeister Martine Veldhuis

Amstelveen­se hockeyers Myra winnen toernooi EHV

25 augustus ENSCHEDE - Het Klaverblad Internationale Tophockeytoernooi bij EHV in Enschede is gewonnen door Myra uit Amstelveen. De ploeg was in het mannentoernooi veruit de sterkste en won alle vijf wedstrijden.