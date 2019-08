Tom Okker te gast in Oldenzaal bij primeur Oldstars tennis

Hulpactie voor in Markelo verlamd geraakte motorcros­ser

30 juli MARKELO - Dramatisch nieuws voor Valentin Giraud (29). De tijdens de GP van Markelo gecrashte Fransman is blijvend verlamd geraakt en zal de rest van zijn leven in een rolstoel door moeten brengen. Extra rampzalig: de bekende zijspanscrosser wordt binnenkort vader. Er is daarom een inzamelingsactie gestart.