Tom Prinsen: 'Reed vroeger Bloemen naar huis'

Met Sven Kramer plaatste Tom Prinsen zich ooit voor het WK allround in Hamar, vanmiddag hoorde de nu 35-jarige geboren Hengeloër op de radio dat Kramer geen olympisch kampioen op de 10 kilometer was geworden.

Tom, je zat dus niet de buis gekluisterd tijdens dé olympische wedstrijd van deze Spelen?

,,Nee joh, ik hoorde het toevallig op het radiojournaal. Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat vandaag die 10 kilometer op het programma stond.’’

Ga weg, jij als oud-topsporter? Als iemand die twaalf jaar lang professioneel schaatser is geweest?

,,Ja echt, heus. Toen ik in, volgens mij was het 2010, stopte met schaatsen, heb ik mij volledig op andere dingen gericht. Het schaatsen, hoe fantastisch ik het ook vond, slokte heel veel op. Al mijn tijd en energie ging naar het schaatsen, voor andere zaken was geen tijd. Mijn grootste passie is sleutelen aan oude motoren, om die weer op te knappen. Ik maak caféracers. Dat doe ik samen met mijn matties Stefan Groothuis en Jacques de Koning, de twee vrienden die ik aan de schaatstijd heb overgehouden. We noemen dat onze Stoeremannenmotoravond. Beetje sleutelen, koffie, sleutelen en dan wat biertjes. Toen die twee nog schaatsten, ging ik nog wel eens naar hun wedstrijd kijken. Daar is nu ook helemaal een einde gekomen.’’

Volledig scherm De schaatser Tom Prinsen in actie tijdens een wereldbekerwedstrijd in Calgary. © PRO SHOTS

Ben je nu soms anti-schaatsen?

,,Oh nee, zeker niet. Begrijp me niet verkeerd: ik vind schaatsen nog steeds een heel mooie sport en heb ook een geweldige tijd meegemaakt. Heb veel van de wereld gezien en verdiende er mijn geld mee. Maar op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik koos voor een maatschappelijke carrière. Ik had nog wel jaren door kunnen schaatsen, maar ik voelde er niets voor om als lulletjerozenwater ergens achteraan te eindigen. Van die keuze heb ik geen moment spijt gehad, ik heb het prima naar mijn zin. Ik woon met mijn vriendin in Steenwijk en werk nu ongeveer een jaar bij Royal Huisman, een jachtwerf te Vollenhove. Superleuk om te doen en het schaatsen mis ik helemaal niet. Het is leuk dat iedereen van het toernooi geniet, maar ik blijf er zeker niet voor thuis. Ik ben druk genoeg met andere dingen in mijn leven die ik heel leuk vind om te doen.’’

Zelfs de Spelen gaan helemaal langs je heen?

,,Yep. Toevallig zag ik van de week ’s avonds beelden van de 1.500 meter van Kjeld Nuis. Zijn stijl viel me direct op en dat zijn slagen heel mooi afmaakte. Maar van die nummer twee, Roest, had ik nog nooit gehoord.’’

Volledig scherm Met plaatsgenoot Jorien Voorhuis voor de schaatshal van Hamar. © Soenar Chamid

Dus Ted-Jan Bloemen zei je ook niets?

,,Dat wel, die kende ik nog van vroeger. Toen ik hem naar huis reed, haha. Grappig toch? Vroeger won ik van hem en nu is hij de olympische kampioen. Zo gaat dat in het leven. Als ik was doorgegaan met schaatsen, had ik misschien ook wel op de Spelen gestaan. Het is anders gelopen en dat is prima. Zoals ik toen mijn voldoening uit het schaatsen haalde, zo haal ik dat nu uit het samen met vrienden sleutelen aan oude motoren.’’