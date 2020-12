TON blijft achter turntrainer Louter staan: ‘Geen reden om hem te ontslaan’

Topturnen Oost Nederland (TON) blijft achter trainer Frank Louter staan. Dat zegt woordvoerder Josje Broos in een reactie op het besluit van de nationale turnbond KNGU. „Dat betekent niets voor ons. Frank Louter is niet in dienst bij de KNGU, maar bij TON. Feitelijk is hij een clubtrainer. Als gevolg van het besluit mag hij onze twee Oranjesporters Sara van Disseldorp en Laura de Witt in TeamNL niet meer begeleiden op centrale momenten. Dus tijdens trainingsstages van TeamNL of wedstrijden met het Nederlandse team. In Almelo mag hij wel gewoon die turnsters blijven trainen”, aldus Broos, die de taken van Han Kuipers, de opgestapte voorzitter, tijdelijk waarneemt.