Toppers van de Lezerstour met racefiets naar huis

Tweede toernooize­ge op rij voor Hogenkamp

12 augustus KOKSIJDE - Richèl Hogenkamp heeft zondag het ITF-toernooi van Koksijde gewonnen. De Achterhoekse tennisster was in de finale met 6-4 6-1 te sterk voor Miriam Kolodziejova uit Tsjechië. Hogenkamp was in België als eerste geplaatst en Kolodziejova als derde.