Topsport bestaat uit keuzes maken, Ter Mors weet dat maar al te goed

Jorien ter Mors stal de harten van de schaatsliefhebbers toen ze in tranen in 2014 haar gouden olympische medaille in Sotsji opdroeg aan haar grootste fan: vader Henk. Ontroerd huilde Nederland met haar mee, toen ze terugdacht aan haar aan kanker overleden vader. Vier jaar later, tijdens de door haar gewonnen race in Pyeongchang, deed ze opnieuw een beroep op de ‘hulp’ haar vader. Met die emotionele bekentenis raakte Ter Mors weer de tv-kijkers, die de Enschedese schaatsster digitaal omarmden en een hart onder de riem staken. Al dat verdriet en toch doorgaan voor die hoofdprijs, wat een klasbak!