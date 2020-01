Toptoernooi Effekt’74: Zoektocht naar nieuwe tafeltennistalenten

Rampzalige dag voor Ral­ly-rij­der Huzink: ‘Op eieren finish gehaald’

9:24 De eerste dag van de Dakar Rally was een rampzalige voor de Manderveense truckbestuurder Gert Huzink en zijn Riwald Dakar Team. „Maar we hebben de finish gehaald en zijn nog in de race.”