Topturnen Oost Nederland in Almelo heeft nieuwe hoofdsponsor

Complete renovatie Borhave 'niet per se een voordeel' voor Philips

20 september BORNE - Veel competities zijn inmiddels begonnen en komend weekeinde is het de beurt aan de eredivisie handbal. Met de vrouwenploeg van Borhave telt de regio één club op het hoogste niveau: de eredivisie. Trainer Rik Philips heeft de beschikking over een compleet gerenoveerde selectie, wat in zijn ogen niet direct een voordeel is.