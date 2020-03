Trainer Almelose korfbalvereniging Achilles stopt per direct

Almelose basketbal­goe­roe Jan Steenhagen (67) overleden

19 maart ALMELO - Jan Steenhagen, basketbalgoeroe uit Almelo, is overleden. Hij was jarenlang organisator van het internationale White Diamonds Basketbaltoernooi in Almelo. Na een hersenbloeding in 2015 had Steenhagen al lange tijd een slechte gezondheid. Hij is 67 jaar geworden.