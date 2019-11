Trainer Broekmate ziet nog genoeg verbeterpunten bij Oldenzaalse waterpoloërs

Door minder slordigheden wil Ronald Broekmate (45) dit seizoen bij OZ&PC tot betere resultaten komen. De waterpolotrainer uit Hellendoorn ziet zeker perspectieven. De mannenploeg kan prima meedraaien in de eerste divisie. Maar er is volgens de nieuwe oefenmeester nog wel werk aan de winkel. "We maken nog teveel fouten" zegt hij over zijn eerste maanden in Oldenzaal.