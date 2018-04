Triatleet Oude Bennink houdt het voor gezien

,,De combinatie werk en sport knelt al een hele tijd en daar ben ik een beetje klaar mee. Het was tijd om een keuze te maken. Om nog te verbeteren in triathlon moet ik gewoon veel meer uren maken dan ik nu doe en dat zit er niet in. Ik blijf wel bij het team betrokken. Ook blijf ik wel sportief bezig, ik ga meer focussen op hardlopen en misschien wat kleinere triathlons'', zegt Oude Bennink op de Facebookpagina van zijn ploeg, Team4Talent.

De halve triatlon van Rome was zijn laatste professionele wedstrijd. Oude Bennink werd in 2015 Nederlands kampioen duatlon lange afstand, een jaar later veroverde hij de nationale titel triatlon midden afstand. Tweemaal werd hij tweede in de IRONMan van Maastricht, in 2015 en 2015. Met zijn team veroverde hij meedere malen de landstitel in de teamcompetitie triatlon.