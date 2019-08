Triatlete Rachel Klamer was jaar voor de Spelen op testevent in Japan

De klok rond. Van negen uur 's avonds tot de volgende ochend negen uur. "Het is lang geleden dat ik zo lang in bed heb gelegen, maar het was absoluut nodig", zegt Rachel Klamer daags na haar reis van Tokio naar Beuningen. "Al met al ben ik bijna 48 uur wakker gebleven. Ik was echt doodop. Vanmorgen (dinsdag, red.) hebben we wat gezwommen in Oldenzaal, deze week kunnen we thuis in Beuningen weer rustig wat bijkomen."