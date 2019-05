Triatleten Hof van Twente hebben gemengde gevoelens bij start seizoen

Opnieuw verschijnt dit triatlonseizoen een team van TTvW Hof van Twente aan de start van de eredivisie. De club van voorzitter Rudi Jansen is andermaal vertegenwoordigd op het hoogste niveau. De eerste eredivisiewedstrijd is zondag in Almere. Maar wie het eredivisieteam wil aanmoedigen, moet wel bij de vrouwenwedstrijd gaan kijken. Het vrouwenteam van TTvW Hof van Twente debuteert in de sterkste competitie van Nederland. Die ploeg werd vorig seizoen ongeslagen kampioen in de tweede divisie. De beloning? Een superpromotie. ,,Dan sla je een divisie over. In dit geval de eerste divisie", zegt Jansen.