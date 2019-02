Trots Gemini kan omhoog kijken

Vorig jaar stond Needenaar Alfred Oonk voor het eerst voor de groep in Borculo. Dat beviel hem gelijk al goed. Hij zag het talent in zijn selectie én in de jeugd en verlengde daarom al snel zijn contract. Gemini eindigde als zesde. Voor dit seizoen legde hij de lat daarom wat hoger. Een plek bij de eerste vier ploegen was de insteek "We staan nu vijfde, dus er is werk aan de winkel", vertelt Oonk met een knipoog.