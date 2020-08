TTT en Roef maken reclame voor softbal en delen de punten

SOFTBAL - ENSCHEDE - Tex Town Tigers en Roef maakten zaterdag reclame voor het softbal. In een marathonsessie van vijf uur voor twee wedstrijden deelden beide clubs de punten: 9-10 en 5-4. Roef blijft daardoor koploper in de Golden League, TTT volgt op tien punten maar heeft ook vier wedstrijden minder gespeeld.

Britt Vonk eiste een hoofdrol op in de twee wedstrijden. In het eerste duel was de enige international van TTT niet bij de les en viel ze te betrappen op enkele zeldzame foutjes. Dat maakte ze in de tweede ontmoeting goed met een homerun en door het winnende punt voor de Enschedese ploeg over de thuisplaat te lopen.

Geen play offs

Met de zege in de tweede wedstrijd is Tex Town Tigers nog niet helemaal kansloos voor de titel, hoewel de achterstand op Roef groot is. Bovendien worden dit jaar geen play offs gespeeld en is de nummer één van de reguliere competitie meteen landskampioen.

TTT had zich een betere uitgangspositie kunnen verschaffen als de ploeg in de eerste wedstrijd de comfortabele 8-2 voorsprong had vastgehouden. Die stand stond na twee slagbeurten op het bord, maar daarna stokte het aanvallend bij de thuisploeg. Roef bleef punten sprokkelen, omdat eerst Lindsey Meadows en later Daniëlle ten Donkelaar maar moeizaam de speelsters uit Sint Michielsgestel uit kregen.

Beste werpster

Roef draaide het duel zelf helemaal om door een 10-8 voorsprong te nemen. TTT kwam nog dichterbij (9-10), maar toen Marjolein Merkx bij de gasten halverwege de vijfde inning het werpen bij Roef overnam, was het gedaan met TTT. De beste werpster van de Golden League duldde alleen nog Meadows op de honken, de rest van TTT kon na een slagbeurt weer gaan zitten.

Winnende punt

Merkx begon ook de tweede wedstrijd met gooien voor Roef, maar toen had TTT meer kijk op de snelle - en effectballen van Merkx. Bij een 1-1 stand in de derde inning sloeg Vonk de bal over het hek en dat was de opmaat voor de zege van de Tigers. Via 3-1 werd het 3-3, 4-3 en 4-4 alvorens Vonk door een fout bij Roef op een slag van Dinet Oosting het winnende punt scoorde.