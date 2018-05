TTT-speelster strijdt met Oranje tegen haar eigen team: ‘Af en toe een grapje tussendoor’

ENSCHEDE – Het was voor softbalster Laura Wissink even wennen woensdagavond. Doorgaans speelt de 20-jarige in het rood en blauw van Tex Town Tigers, maar nu speelde ze opeens tegen haar eigen ploeg. Met Oranje speelt ze meerdere oefenduels om zich voor te bereiden op het WK in Japan dat in augustus wordt gespeeld.

Wissink behoort al een behoorlijk tijd tot de nationale selectie. Vorig seizoen viel ze op het laatste moment af voor het EK in Italië. ,,Maar dit jaar hoop ik erbij te zijn in Japan. Het zou mijn eerste grote toernooi zijn”, aldus de Enschedese die sinds kort in Schalkhaar woont. Met Oranje speelt ze de laatste tijd meerdere duels tegen Nederlandse eredivisieploegen. Zo ook woensdag, tegen uitgerekend haar eigen ploeg. ,,Het was bijzonder, vooral in het begin. Af en toe was er een grapje tussendoor, maar daarna ging de knop om en was het gewoon spelen zo hard als je kan.”

Quote Het was even mannen tegen de vrouwen Laura Wissink

Mannen vs. vrouwen

Het team van TTT bestond uit een mix van mannen en vrouwen, om zo meer tegenstand te bieden. Het opvallende was dat TTT met een 5-3 zege aan de haal ging tegen de nationale selectie. ,,Dat komt inderdaad niet vaak voor, maar dat was eigenlijk voor te wijten aan één inning waarin we tegen zeven mannen speelden. Daarvoor ging het redelijk gelijk op en kwamen we op een 2-0 voorsprong. In die inning kregen we opeens vijf punten tegen. Het was even mannen tegen de vrouwen”, aldus Wissink.

Japan