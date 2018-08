TTT wint eerste wedstrijd, andere afgelast

Vier velden Rijssense Excelsior’31 weken onbespeel­baar

24 augustus RIJSSEN - Vier velden van van voetbalclub Excelsior’31 op het Rijssense sportpark De Koerbelt zijn tot in elk geval 13 september niet bespeelbaar voor de rood-witten. De afgelopen maanden is opnieuw, net als in 2016, veel schade aan de grasmatten.