Tubbergenaar Mart Bruggink schaatst vier avonden op rij

De Trachitol Trophy, zo luidt de meerdaagse wedstrijd die na twee jaar afwezigheid weer op het Nederlandse kunstijs wordt georganiseerd. Tot grote vreugde van Mart Bruggink, marathonschaatser in de Groningse formatie Team Bouwselect. "Als marathonschaatser wil je het liefst wedstrijd na wedstrijd rijden, dat is supermooi. De laatste keer dat ik dat heb gedaan was in de winter van 2011-2012, op het Nederlandse natuurijs. De afgelopen vierdaagse in 2016 was ik ziek."