Tukker met een missie in Spanje

HENGELO - Na nederlagen tegen Kroatië en Griekenland nemen de Nederlandse waterpoloërs het vandaag op het EK op tegen Turkije. Winst is noodzakelijk om door te gaan. De Hengelose midvoor Jorn Winkelhorst (26) is positief gestemd.

Het EK beginnen met nederlagen tegen Kroatië (15-8) en Griekenland (12-7), dat komt hard aan?

"Bij Kroatië weet je dat je gaat verliezen, dat is een absoluut topland. Tegen de Grieken hadden we kunnen stunten. De laatste keren dat we tegen Griekenland hebben gespeeld, verloren we slechts met één of twee doelpunten verschil. Helaas begonnen we woensdag niet scherp genoeg, waardoor zij gelijk uit konden lopen. We kwamen nog wel iets terug in de wedstrijd, maar de schade was niet meer te herstellen."

Het was een spijkerhard duel. Is dat wel leuk?

"Echt wel. Ik vind het juist gaaf om tegen dat soort landen zo te spelen. Ze nemen ons heel serieus als tegenstander. We speelden op zich niet slecht, maar kleine foutjes werden direct afgestraft. Op clubniveau (bij Waspo'98 Hannover, red.) speel ik ook dit soort wedstrijden. In de Bundesliga en in de Champions League. Je leert er eigenlijk alleen maar van. Dit zijn de mooiste duels, hiervoor speel je waterpolo."

Vandaag om 14.00 uur wacht de laatste poulewedstrijd, tegen het zwakke Turkije. Een makkie?

"Turkije moeten we opvreten, maar we mogen ze ook niet onderschatten. Winnen we die pot, dan eindigen we als derde in de poule en moeten we het in de kruisfinale opnemen tegen Hongarije. Inderdaad, al weer een pittige tegenstander."

Op je eerste EK, twee jaar geleden in Belgrado, eindigde je met Oranje als twaalfde. Wat is nu het doel?

"Een plek bij de eerste acht zou heel gaaf zijn, maar we willen ons hoe dan ook verbeteren ten opzichte van 2016. Het team is het afgelopen jaar best verjongd. Met mijn 26 jaar behoor ik nu tot de oudere spelers, maar ook ik moet nog veel leren. Daarvoor speel ik ook competitie in Duitsland, om een betere midvoor te worden."

Een plaats bij de eerste acht is ook goed voor een ticket naar het WK, volgend jaar in Zuid- Korea.