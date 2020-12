Tukker Viscaal mag testen in Formule 2 en hoopt stoeltje voor komend seizoen te veroveren

De afgelopen jaren kwam Viscaal uit in de Formule 3. Dit seizoen stond hij daarin meerdere malen in de spotlights met onder andere een overwinning op Silverstone. De Formule 2 is het laatste tussenstation voor het koningsklasse, de Formule 1.

Viscaal gaat testen bij het Formule 2-team van Trident. Hij is inmiddels afgereisd naar Bahrein. „Het is mijn doel om de Formule 2-wagen zo goed als mogelijk onder de knie te krijgen, uiteraard met het oog op volgend jaar”, laat Viscaal in een reactie weten. „Wat ik in 2021 precies ga doen is op dit moment nog niet duidelijk, maar ik richt mijn pijlen op een zitje in een van de opleidingsklassen die het voorprogramma van de Formule 1 vormen.”