Tukkers De Boer, Ronhaar en Boven naar WK Veldrijden

Lars Boven werd door bondscoach Gerben de Knegt een aantal keren mee genomen naar wereldbekers, maar maakte de meeste indruk met zijn zilveren medaille op het NK veldrijden in Huijbergen. Ook won hij de matig bezette Scheldecross in Antwerpen. De zoon van Jumbo-ploegleider Jan Boven is net als Ronhaar lid van AWV De Zwaluwen uit Almelo.



Sophie de Boer tenslotte kampte vorig jaar met gezondheidsklachten, waardoor ze na de jaarwisseling niet meer in actie kwam. Dit seizoen gaat het haar beter, al waren haar prestaties nog wel wat grillig. “Ik moet mezelf in acht nemen, mijn lichaam heeft soms moeite met het herstellen na inspanningen” zei ze daar eerder over. De afgelopen weken steeg haar vormpeil wel. Zo realiseerde ze zondag in Hoogerheide een negende plaats bij de slotmanche van de wereldbeker.