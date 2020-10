Turncultuur in Oldenzaal was ‘aanval op de identiteit van het opgroeiende kind’

Witjes is de vader van oud-topturnster Petra Witjes en al sinds 2003 tot heden bestuurslid van de stichting Topturnen Oost Nederland in Almelo. Bij die eerder in Oldenzaal gevestigde organisatie had zijn dochter - tot 2008 - te maken met coach Vincent Wevers. Onlangs vertelde zij in deze krant over het regime van vernedering en geestelijke mishandeling in Oldenzaal, door Wevers, en hoezeer haar dit getekend had. En zij was niet de enige met die ervaringen.