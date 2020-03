Twee kapiteins op één schip? Broers Bart en Thijs Oosting laten bij Apollo 8 zien dat het kan

Het is een typisch wedstrijdbeeld bij Apollo 8. Langs het veld staat Thijs Oosting de Bornse volleybalsters te coachen in de derby tegen Eurosped. De 34-jarige geeft tactische aanwijzingen en hoe de tegenstander het best bestreden kan worden. Heel vaak gaat de blik ook naar de bank, achter de reclameborden. Daar zit zijn twee jaar oudere broer Bart, met de laptop op schoot. De ‘live-beelden’, met een vertraging van zes seconden, geven hem extra informatie over de speelwijze en zwakke plekken van Eurosped. De broers hebben aan een blik naar elkaar genoeg om in te grijpen. De vierde partij in de kampioenspoule van de eredivisie eindigt zaterdagavond na een spectaculaire wedstrijd in een 3-2 zege voor Apollo 8.