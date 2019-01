Tweede overwinning Jolly Jumpers

Het was de tweede keer deze competitie dat Jolly Jumpers won van de Groningse opponent. In oktober in Tubbergen was het verschil een stuk duidelijker: 75-52. Dat het in Haren zo spannend werd had Jolly Jumpers voor een groot deel aan zichzelf te danken. Na een 39-33 voorsprong bij rust, liep de ploeg van coach Annelies Bussink in het derde kwart snel weg bij de thuisploeg. Bij 55-37 leek Jolly Jumpers een beslissend gat te hebben geslagen.