Tweede plaats voor Wolsink in Markelo

De coureur uit Zuthpen van de formatie Sensa-Kanjers voor Kanjers kwam in de eerste wedstrijd van de Criterium Cup solo over de streep, met 40 seconden voorsprong. Vrielink was ontsnapt uit een kopgroep van acht renners, die lange tijd de koers bepaalde.

Gedubbeld

In de slotfase kwam de voorsprong van Vrielink niet meer in gevaar. Met zijn zege is Vrielink tevens de eerste klassementsleider in de Criterium Cup. Van de vijf achtervolgers had Hengeloër Jelle Wolsink, toch al een renner in heel goede vorm, de snelste sprint in huis. Hij wist op de streep Vrielinks ploeggenoot Joren Bloem (Brummen) voor te blijven.