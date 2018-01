Tweemaal zilver voor Beune op wereldbeker junioren

Volledig scherm Joy Beune op archieffoto © ProShots

Beune moest op de kilometer haar meerdere erkennen in Jutta Leerdam.Op de drie kilometer was het de Poolste Karolina Bosiek die de Twentse te snel af was.

Wereldbekerklassement

Op het kunstijs van Innsbruck klokte Leerdam op de 1.000 meter een tijd van 1.18,66. Beune finishte in 1.18,95. Brons was er voor Elisa Dul in 1.20,63.In het wereldbekerklassement staat Beune eveneens tweede, achter Leerdam die ook de eerste wedstrijd in Inzell wist te winnen.