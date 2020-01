Twente'05 stijgt naar zevende plek na winst op Voorwaarts

Beide teams staan in de onderste regionen. Om uit te gevarenzone te geraken was een overwinning daarom noodzakelijk. Voorwaarts kwam het best uit de startblokken en won de eerste set met 22-25. Twente’05 pakte de tweede set met 25-19. Daarmee was de stand weer gelijk. Ook in het vervolg waren de verschillen tussen beide teams klein. Dat leidde tot een spannende wedstrijd. Na 24-26 voor Voorwaarts en 25-23 voor Twente'05 moest een tiebreak beslissing brengen.