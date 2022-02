Twente’05 onderuit bij koploper Dynamo Apeldoorn

Voor Twente'05 was het de eerste competitiewedstrijd in maanden. Zaterdag 27 november kwamen ze voor het laatst in actie in de derde divisie A tegen Livo (4-0 verlies). Daarna werd de competitie vanwege corona stilgelegd. Inmiddels wordt er al weer een aantal weken gevolleybald, maar het coronavirus bleef Twente'05 dwars zitten, waardoor er de afgelopen weken meermaals een streep ging door de wedstrijden van de Enschedeërs.

Maandagavond was eindelijk het moment daar dat Twente weer kon spelen. Het lukte de talentvolle Enschedese ploeg redelijk om bij Dynamo in de buurt te blijven. Zowel in de eerste, derde als vierde set was het verschil in de eindfase slechts een paar punten. Alleen in de derde set was het verschil groter.