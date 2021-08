Twents beachvolleybalsucces in Tilburg

In de finale won Boersman/De Groot met 2-1 van Dirk Boehlé/Mart van Werkhoven. De eerste set ging verloren met 19-21, maar daarna was de speler uit Borne met zijn partner duidelijk de betere partij: 21-16 en 20-18.

Bekhuis

In het vrouwentoernooi was er een tweede plaats voor Wies Bekhuis uit Tubbergen. De volleybalster van eredivisionist Eurosped uit Vroomshoop vormde een koppel met Nadine Everaert en moest het in de finale opnemen tegen de zussen Piersma. De eerste set was met 23-21 nog voor Bekhuis/Everaert , maar daarna nam het duo Piersma het heft in handen en schreven de zussen de finale met 21-15 en 15-7 op hun naam.